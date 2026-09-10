Двойник Цоя из «Груза 200» ушел от медведя на скутере

Актер Нияз Садыков, известный ролью Виктора Цоя в фильме Алексея Балабанова «Груз 200», чудом спасся от медведя в Ленинградской области — хищник гнался за ним, пока артист удирал на скутере по ночному лесу. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Садыков рассказал журналистам, что ехал на скутере и случайно свернул не туда, оказавшись глубоко в лесу в темное время суток. В какой-то момент он услышал треск веток и увидел хищника всего в пяти метрах от себя. Зверь бросился в погоню. Актер не растерялся и прибавил газу.

Всего по лесным дорогам он проехал около 25 километров. Какое-то время медведь преследовал его, но затем отстал. Несколько раз скутер застревал и падал, защитный бампер получил повреждения. Несмотря на это, мужчине удалось выехать из леса и добраться до ближайшей трассы.

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