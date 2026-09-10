Морской удар: под Одессой уничтожен сухогруз с военным грузом для ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по морским портам Украины — в порту Черноморск под Одессой поражен сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ. Об этом сообщает Lenta.ru.

Минобороны России сообщило, что удары по портовой инфраструктуре и логистическим центрам, задействованным в интересах украинской армии, были продолжены днем 10 сентября. Целью стала не только береговая инфраструктура, но и суда, которые используются для доставки вооружения и боеприпасов.

В результате атаки в порту города Черноморск уничтожен сухогруз, на борту которого находились военные грузы.

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