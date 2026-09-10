Западу нужно было срочно найти российский след в «покушении» на киевского лидера, но хронология событий подвела. Об этом сообщил корреспондент РФ Николай Иванов, передает РЕН ТВ со ссылкой на Investornytt, BFMTV и другие источники.

Все внимание на похоронах норвежского короля Харальда V было приковано к покойному монарху, а не к Владимиру Зеленскому. Как предполагают обозреватели, поняв это, глава киевского режима пошел ва-банк: сделал фильм-катастрофу из рядового перелета между Кишиневом и Осло. Телеканал BFMTV сообщил, что самолет Зеленского якобы едва не был сбит дроном. Норвежский премьер Йонас Гар Стере назвал это реальностью, с которой сталкивается Зеленский. При этом он не привел подробностей инцидента.

Нестыковок позже нашлась масса: дрон летел со стороны Украины, зашел в воздушное пространство Румынии, где Бухарест поднял истребители F-18, а затем упал в Молдавии в 160 километрах от Кишинева. Посол Молдавии в США Владислав Кульминский уже через пару часов сидел в студии CNN, будто готовился заранее. Политолог Юрий Светов заметил, что при каждой нужной провокации появляются неизвестные дроны, которые еще до идентификации и доказательств объявляются российскими.

Тайминг согласно трекинговым сервисам: дрон залетает в Молдавию в 17:02, падает в 17:15–17:26, а борт Зеленского взлетает только в 17:57. Между падением беспилотника и взлетом минимум 31 минута — встретиться они физически не могли. Это стало самой странной нестыковкой, о которой, вероятно, забыли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что эфемерной угрозы для самолета не существовало, а украинцы это уже признали. Пользователи соцсетей тоже почувствовали фальшь: «Сегодня меня чуть не сбила машина. Слава богу, я вообще из дома не выходил».

Но Зеленский продолжил делать плохую мину при плохой игре. Сразу после прилета он пошел беседовать с норвежским премьером, а затем рефлекторно начал выпрашивать оружие и деньги. Норвежцам это не понравилось: издание Investornytt указало, что поднимать тему оружия на похоронной церемонии бестактно. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заметил, что так и работает западная пропаганда.

Есть и другая версия. Бывший президент Молдавии Игорь Додон привел данные своих источников: к провокации могут быть причастны сами украинцы. Несколько дней назад на границе остановили украинца с дроном в багаже.

Есть и третья версия: дронопад в Молдавии начался еще весной, под это Кишинев получил от Евросоюза ₽120 млн на укрепление ПВО. Теперь президент Молдавии Майя Санду получила еще один аргумент, пусть и фейковый, для нового транша от впечатлительных европейцев.