Китайцы против русской зимы: топ-5 пять кроссоверов, которые не спасуют перед снегом

Российская зима — серьезное испытание для машины: морозы, снег, лед и колея требуют хорошей тяги, высокого клиренса и исправного обогрева. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал REGIONS , на какие китайские модели стоит обратить внимание перед холодным сезоном и почему при выборе не стоит гнаться за количеством опций.

По словам эксперта, для зимы лучше всего подходят кроссоверы с полным приводом и дорожным просветом около 190–200 мм. Особенно это важно для тех, кто ездит за город, по нечищеным дорогам или на дачу. В первую очередь Егоров советует присмотреться к Haval Dargo, Geely Monjaro и Chery Tiggo 8 Pro Max. У них есть полный привод, хороший клиренс и серьезные возможности для движения по снегу. У Dargo просвет составляет около 200 мм, а у Monjaro полный привод сочетается с классическим гидромеханическим автоматом. У Geely Atlas также доступны полноприводные версии и широкий набор зимних опций.

Отдельного внимания заслуживает Chery Tiggo 7 Pro Max с полным приводом — вариант для тех, кому нужен компактный городской кроссовер, но иногда приходится выезжать на заснеженные дороги.

При выборе китайской машины для зимы эксперт советует проверить не только двигатель и коробку, но и «теплый пакет». Подогрев руля, сидений, зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя зимой полезнее части мультимедийных функций. Хороший зимний автомобиль — не тот, у которого больше экранов, а тот, что быстро прогревает салон и имеет распространенную модель, чтобы не было проблем с запчастями.

При этом полный привод сам по себе не делает машину непобедимой на снегу. Решают зимние шины, состояние аккумулятора, клиренс и навыки водителя. Даже хорошо оснащенный кроссовер не стоит отправлять в глубокий снег без подготовки. Перед зимой Егоров советует проверить аккумулятор, давление и состояние шин, тормозную систему, жидкости и работу всех обогревов. Никакая электроника не компенсирует плохую резину или разряженный аккумулятор, предупредил автоэксперт.

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