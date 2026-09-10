Перестанет слышать раньше родителей: врач из Подмосковья назвала опасную привычку молодежи

В Павловском Посаде, в парках и электричках до столицы сотни молодых людей практически не снимают беспроводные наушники-затычки. Между тем статистика настораживает: за последние пять лет в России почти вдвое выросло число молодых пациентов у отоларингологов с жалобами на слух. REGIONS выяснил у подмосковного врача, как слушать музыку без вреда и вовремя заметить проблему.

Главная причина — привычка включать музыку на максимум. Безопасная норма громкости для уха составляет 85 децибел, а популярные вставные наушники выдают до 110–120 дБ, превышая порог в полтора-два раза. При постоянной высокой громкости слуховые клетки повреждаются безвозвратно. Дополнительные факторы риска — тяжелые басы и малоподвижный образ жизни: при многочасовом сидении ухудшается кровоснабжение слухового нерва.

Врач-оториноларинголог из Павловского Посада Алла Ким пояснила, что снижение слуха подкрадывается незаметно. Сначала человек привыкает к шуму, затем появляются бессонница, трудности с концентрацией и неразборчивость речи, когда собеседника приходится переспрашивать. Специалист рекомендует молодежи соблюдать правило «60 на 60»: слушать музыку на громкости не более 60% от максимальной и делать перерывы каждые 60 минут. При первой возможности лучше выбирать полноразмерные накладные наушники с активным шумоподавлением — они снижают нагрузку на барабанную перепонку.

Доктор также напомнила: если после прослушивания музыки появился шум или звон в ушах, не стоит откладывать визит к лор-врачу в поликлинику по месту жительства или вызывать врача по номеру 112.