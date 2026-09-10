Россиянку намотало на винт катера в Абхазии

Туристка из России пострадала во время отдыха в Гагре — женщина зашла в воду рядом с катером и попала под винт. Пострадавшую госпитализировали, сейчас, по данным РЕН ТВ, она в коме.

По информации канала, инцидент произошел в Гагре. Женщина решила искупаться и зашла в воду недалеко от катера, стоявшего у берега. В какой-то момент судно сдало назад, из-за чего отдыхающую намотало на винт. Прибывшие медики госпитализировали россиянку.

Врачи диагностировали у туристки множественные раны живота и конечностей, повреждение кишечника, анемию и шок. Сейчас она находится в коме, ее направили в сочинское медучреждение.

После инцидента полицейские задержали водителя катера, однако уже на следующее утро его отпустили. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка заплатила штраф за рассказ в мечети Стамбула.