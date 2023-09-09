«В случае потери будет проще отыскать»: собаке корреспондента «Подмосковье сегодня» вживили чип

В Подмосковье вступил в силу закон о регистрации домашних животных, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В обязательном порядке с 1 сентября регистрации подлежат собаки, а вот кошки – по желанию хозяев. В числе первых прошла эту процедуру собака нашего корреспондента – китайская хохлатая по кличке Ася. Спойлер: на все про все ушло не более 10 минут.

УСЫ И ХВОСТ – НЕ ДОКУМЕНТЫ

«Не переживайте, процедура чипирования неболезненная», – успокаивает меня ветврач Люберецкой станции по борьбе с болезнями животных Татьяна Дяченко, готовя шприц с капсулой микрочипа.

Его она вводит под кожу между лопаток собаки. И тут же проверяет его сканером. На экране высвечивается индивидуальный 15-значный номер. Затем в компьютер вносят данные собаки из ветпаспорта: пол, возраст, порода, кличка, окрас, фото в анфас. К чипу прикрепляют и данные владельца: серию и номер паспорта, адрес регистрации, телефон, e-mail. Вот и все – моя собака зарегистрирована по закону.

Депутаты Мособлдумы, разрабатывая этот закон, преследовали несколько целей. Главная – создание единой базы данных с личными номерами для каждой собаки.

«В случае потери животное будет проще отыскать, опираясь на базу данных», – поясняет курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский добавляет, что регистрация позволит бороться с нерадивыми хозяевами, выбрасывающими надоевших собак или выпускающих их на самовыгул.

Поможет регистрация и с определением хозяина собаки, укусившей человека. По данным Воскресенского, в год поступает 12 тыс. жалоб, причем половина укусов приходится на домашних псов.

УСПЕТЬ ДО ВЕСНЫ

После чипирования поведение собаки никак не изменилось. Место ввода чипа немного покровило (все-таки игла толстая!), и врач предложила ватку, пропитанную спиртом.

Фото: [ Дмитрий Белицкий/ Подмосковье сегодня ]

«На нашу станцию приходят регистрировать собаку два-три человека в день», – делится статистикой главный ветврач Люберецкой ветеринарной станции Максим Баранов.

Перед регистрацией животное должно быть привито от бешенства.

«Сведения о чипе и хозяине вносятся в единую информационную базу. В любой клинике, где есть специальный сканер, могут ее считать и узнать, кто хозяин, сколько лет собаке и пр. В ветпаспорте ставим отметку о регистрации», – поясняет Баранов.

Регистрации подлежат щенки (по желанию и котята) в возрасте от 3 месяцев. У владельца на это 14 дней после приобретения питомца. Взрослое животное нужно поставить на учет за полгода со дня вступления закона в силу, то есть до 1 марта 2024 года.

После возвращения из клиники Ася хорошо покушала и ушла дремать на любимую лежанку, не зная, что сегодня она стала частью большой и законной подмосковной стаи.

Как зарегистрировать свою собаку (обязательно) или кошку (по желанию):

Нужно прийти в ближайшую госветклинику (можно предварительно записаться онлайн через регпортал госуслуг).

В терминале взять талончик электронной очереди.

Дождаться вызова в кабинет.

Там животное пройдет осмотр.

Врач установит чип.

Затем животное регистрируют в единой базе данных.

После смерти питомец снимается с учета.

ЧТО ПО ЦЕНАМ

Процедура регистрации в государственных ветклиниках бесплатна. Стоимость чипа – 330 рублей.