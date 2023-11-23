«Ваню долго не могли забрать»: бойца СВО опознали по ДНК матери после удара фосфорным снарядом

В начале СВО многие солдаты боялись пугать своих мам и жен плохими известиями. Многие кривили душой, говоря, что находятся далеко от фронта. Среди них был и Иван Масликов, хотя с его профессией разведчика оставаться вдали от гущи событий было невозможно.

Барнаулец Иван Масликов после школы пошел в армию и остался служить по контракту. Зарплату высылал маме Надежде, которая одна воспитывала его и младшего брата. Уже будучи за ленточкой, Ваня сильно заболел.

«Тогда сынок сказал, что ему стало легко, когда пришла помощь от земляков, поэтому я теперь всегда посылаю на фронт что-то, стараюсь помочь парням, ведь я помню слова сына», — подчеркнула Масликова в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда в начале апреля 2022 года от сына не было вестей несколько дней, Надежда по привычке стала звонить в часть. Трубку взял знакомый парень, который сообщил, что Ванин разведбатальон из семи человек потерялся. Солдат убеждал женщину, что ничего страшного, так бывает — связь на фронте нарушается, но Надежда была вне себя от беспокойства.

«А 13-го апреля меня вызвали на ДНК в военкомат. Сказали, что это обычная процедура, что собирают данные у матерей всех военных. Но какая мама не поймет, в чем дело? Хотелось верить в хорошее, но спустя несколько дней мне сказали, что ДНК подтвердилось», — вздохнула наша собеседница.

Оказалось, бойцы прошли всю Харьковскую область и добрались до города Изюма. Третьего апреля город заняли россияне, а седьмого числа Масликов пошел в наряд. Украинцы закидали позиции химическим оружием: фосфорными бомбами, от одной из которых и погиб разведчик.

«Накануне сын сказал, что идет на последнее задание, а потом отправится домой и будет работать спасателем. Но он погиб. Ваню долго не могли забрать. После бомбежки его сослуживцы потерялись и неделю жили без еды и воды, чудом не попали в плен, но вышли на своих. Ребята сильно любили моего сына и до сих пор звонят и пишут мне», — рассказала Надежда.

Полную историю бойца Ивана Масликова читайте в нашем большом материале.