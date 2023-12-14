«Вылечили» бесплодие: как жены декабристов на каторге рожали крепостных крестьян

198 лет назад по старому стилю произошло восстание на Сенатской Площади в Санкт-Петербурге. Его организовали аристократы, считавшие, что порядки в крепостной России нужно менять. Самые радикальные хотели республику.

Мятеж закончился провалом. Пятеро руководителей тайных сообществ были приговорены к смертной казни.

120 человек сослали на вечную каторгу в Сибирь. За 10% сосланных последовали матери, сестры, жены, любовницы. Всего таких женщин было 11.

Вот уже почти 200 лет поступок декабристок не подвергается сомнению. Бросить все ради любимого человека и уехать из дворцов в нищету и глушь — на это, как считается, нужно иметь волю и характер.

Но был ли подвиг? Современные россиянки оценивают самопожертвование аристократок совсем иначе, а психологи говорят, что здесь не идет речь о любви.

Время было другое

«Когда говорят о подвиге женщин-декабристок, считается, что они пострадали из-за любви. Их поступок воспел Некрасов в своей поэме «Русские женщины». В советское время по ее мотивам был снят фильм «Звезда пленительного счастья», в котором прозвучала песня Булата Окуджавы «Не обещайте деве юной любови вечной на земле», — отмечает в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Елена Михайлова.

Эксперт подчеркнула, что невозможно оценивать мотивы поведения женщин того времени современными представлениями.

«Это просто небо и земля. В большинстве случае никакой неземной любви там не было. Ту же Машу Раевскую, в которую был влюблен сам Пушкин, выдали замуж за князя Сергея Волконского против ее воли, в очень раннем возрасте. Он был гуляка и старше невесты почти на 20 лет», — продолжает психолог.

Тем не менее, она объясняет, зачем Мария Волковская не согласилась на предложение царя о разводе и сохранении всех титулов, а последовала за нелюбимым супругом на каторгу.

«Как сжигать вдову после смерти мужа»

«Это была вполне традиционная модель поведения той эпохи: этапные партии ссыльных преступников всегда сопровождались обозами, которые везли их семьи в добровольное изгнание. С позиции христианской морали это рассматривалось не как подвиг и даже не как выбор женщины — это была норма, как норма в Индии сжигать вдову после смерти мужа», — считает психолог.

Удивителен, по ее мнению, здесь только один момент: речь шла о не простонародье, а об аристократах, для которых закон не был писан. Но ранее и не было таких прецедентов.

«Заметьте, всего 11 женщин отправились в ссылку. 10% всего! Остальные продолжили жить, как жили. Принято считать, что среди декабристок были только жены — нет. Были и матери, и сестры, и невесты низшего сословия, та же французская модистка Полина Гебль, вышедшая замуж на каторге за Ивана Анненкова, мать которого была одной из богатейших помещиц России. Она никогда бы не разрешила этот брак, если бы не обстоятельства», — уточняет эксперт.

Психолог напомнила: в советские времена умалчивалось, что декабристки не просто отказались от титулов и богатства — они бросили своих маленьких детей.

Рожали в антисанитарии

Так, например, Мария Волковская оставила годовалого сынишку на свекровь, зная, что никогда его больше не увидит. Мальчик вскоре умер. Александра Муравьева отдала свекрови троих детей. Наталья Фонвизина передала двух маленьких сыновей матери. Анна Розен доверила сына сестре.

«Сегодня в нашем крайне детоцентричном мире сложно представить, что нормальная адекватная мать между ребенком и мужчиной выберет мужчину. А между тем, это тоже было в традициях эпохи — дети вырастают и покидают дом, а жена с мужем «от венца и до конца». К тому же тогда к детям относились не так трепетно, как сегодня — многие умирали в младенчестве и поэтому к ним старались не привязываться, чтобы не страдать от потери потом», — замечает Михайлова.

По приказу царя все дети, которые были рождены декабристками в Сибири, теряли права на титулы и становились заводскими крестьянами. Тем не менее, женщины рисковали и рожали. В антисанитарных условиях, без медицинской помощи, в обычных избах. Впрочем, и во дворцах дворянки нередко умирали в родильной горячке.

«У Волконской родились дочка, которая сразу скончалась, и еще двое детей. У Натальи Фонвизиной родились и умерли два сына. Муравьева троих новых детей нажила с мужем в остроге. Самая интересная судьба у княгини Екатерины Трубецкой: до ссылки в Сибирь их брак с мужем считался бесплодным. Они ездили на воды, лечились, но ничего не помогало. Зато на каторге у них родились семеро детей», — продолжает эксперт.

«Сибирское потомство»

По словам Михайловой, врачи-репродуктологи называют это состояние психогенным бесплодием, которое не лечится медикаментозно.

«Чистая психология. Специалисты советуют для удачного зачатия изменить полностью образ жизни и поведение, а иногда и пережить сильный стресс, чтобы все получилось и организм выдал скрытые резервы. Что, собственно, и произошло у княгини Трубецкой», — уверена Михайлова.

«Сибирскому потомству» декабристов повезло. Следующий царь Александр Второй простил их и разрешил вернуться в столицу — ведь дети за отцов не отвечают. Так, сын Марии и Сергея Волконских — Михаил Волконский — стал видным государственным деятелем, статс-секретарем и тайным советником, заместителем министра просвещения. Он родился на каторге, а умер незадолго до революции — в Риме.

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