Военный, спасатель, вдовец: раскрыты новые сценарии мошенничества «героев-любовников»

Любовь зла, а козлы этим пользуются... Эта старая пословица на новый лад как нельзя лучше отражает положение вещей в среде брачных аферистов. Фантазии этим творческим личностям не занимать. Мошенники не устают придумывать новые и новые способы обмануть и обобрать наивных влюбленных девушек. В Главном управлении региональной безопасности Московской области нам рассказали, как распознать в потенциальном бойфренде ненадежного субъекта.

НЕ ВЕРЬТЕ ИДЕАЛЬНЫМ

Особые страсти кипят сейчас в сфере романтических интернет-знакомств, уверяют эксперты ГУРБ. Искушенным ловеласам мало оставить доверчивых девушек с разбитым сердцем. Негодяи пытаются оставить их и с пустым кошельком.

«Брачные мошенничества – явление не новое, но аферисты постоянно придумывают более изощренные способы выкачивания денег, поскольку старые уже вроде как всем известны. Поэтому делимся своими знаниями», – уточнили в ГУРБ МО.

Специалисты подчеркивают: первое правило девушки, которая ищет судьбу в интернете, – не верить в идеальных мужчин. Если вам пришло сообщение от мужчины, у которого модельная внешность, скорее всего, вы столкнулись с конвейером мнимых кавалеров, за которым стоит фейковое брачное агентство.

Чаще всего типаж будет романтический: перед вами предстанет военный, пилот самолета, спасатель. Или, например, вдовец, который один воспитывает детей. Как показывает практика, зачастую он будет выдавать себя за представителя одной из благополучных европейских стран, мечтающего о русской жене. В действительности, скорее всего, этим женихом окажется ваш соотечественник, вооружившийся онлайн-переводчиком.

Вот такая неприятная история приключилась с 27-летней Настей из Наро-Фоминска.

«На сайте знакомств мне написал парень, который якобы живет в Бельгии. Сначала он рассказал, что его родители родились в России и он планирует вернуться на историческую родину, чтобы найти их отчий дом. Потом сказал, что мечтает совместить эту поездку со знакомством со мной», – рассказала жертва обольстителя.

Но в результате поездка отменилась, и он собрался отправить Насте подарок в знак преданности. Только посылка где-то застряла и почему-то от нее потребовались деньги за ее доставку. Ей показалось, что это звучит неубедительно.

На счастье Насти, ее подруга работает на почте, и она смогла объяснить влюбленной девушке, что так посылки за границу не отправляются. Как только Настя разъяснила жениху, что отправка у него слишком подозрительная, он тут же исчез из поля ее зрения.

Фото: [ Ведомости/ТАСС ]

СРАЗУ ЗАГС? ПРИТОРМОЗИТЕ

Тревожным звоночком для вас также должны стать слишком серьезные намерения мужчины при первом знакомстве: он увидел ваше фото, утонул в ваших глазах и мечтает жениться.

«Конечно, серьезные намерения – это не обязательный признак мошенничества, но слишком романтичный образ собеседника, иллюзия сказки, которую он создает, – хороший повод задуматься», – отмечают в ГУРБ.

Главная задача афериста – эмоционально привязать вас к себе, убедить вас в том, что вы «та самая», особенная девушка в его жизни, которая изменила его сложную жизнь в лучшую сторону. Если вы почувствовали, что находитесь в таком состоянии, то, скорее всего, вас взяли на крючок, чтобы выманивать ваши деньги.

«Эти негодяи могут рассказывать, что у них нет денег на билет к вам или они попали в страшное ДТП. Одним словом, упор будет на сложной жизненной ситуации. Чтобы не обмануться, существует несколько рекомендаций для проверки потенциального кандидата в возлюбленные», – поясняет психолог Злата Павловская.

Итак, что нужно сделать, чтобы немного «протрезветь»? Первым делом проверьте фото, анкеты в поисковике. Мошенники, конечно, используют чужие фотографии для знакомств, поэтому это хороший способ проверки на честность. Кроме того, вы можете просить его присылать фото и видео из разных мест в разное время. Если собеседник будет всячески отказываться от этого, можете бить тревогу.

Также в интернете существуют так называемые «черные списки женихов», которые обманули уже большое число девушек. Чаще всего мошенники создают новые страницы для общения, но бывают и менее предусмотрительные женихи, так что советуем поискать там анкету своего нового знакомого.

Какие признаки интернет-жениха должны насторожить: