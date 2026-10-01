Путин: железный занавес не сработает, мир будет многополярным

Попытка повесить железный занавес закончится провалом, а мир не может быть биполярным — только многополярным.

Глава государства также предупредил: в случае национализации российских активов на Западе Россия ответит зеркально. Путин не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но дал понять, что ответ будет симметричным.

По его словам, попытки изолировать Россию обречены — мир изменился и уже не вернется к прежней конфигурации.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина другом и заявил об отсутствии барьеров.