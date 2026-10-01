Путин: железный занавес не сработает, мир будет многополярным
Путин заявил о провале попыток вернуть железный занавес
Попытка повесить железный занавес закончится провалом, а мир не может быть биполярным — только многополярным.
Глава государства также предупредил: в случае национализации российских активов на Западе Россия ответит зеркально. Путин не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но дал понять, что ответ будет симметричным.
По его словам, попытки изолировать Россию обречены — мир изменился и уже не вернется к прежней конфигурации.
Ранее Путин назвал Си Цзиньпина другом и заявил об отсутствии барьеров.