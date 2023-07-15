«Вполне земные требования»: выяснилось, кого из россиян выберут для покорения космоса

О начале четвертого отбора в отряд космонавтов объявили Роскосмос и Центр подготовки космонавтов, расположенный в Звездном городке. Косая сажень в плечах экспертной комиссии не нужна. Не требуют от кандидатов и сибирского здоровья. Параметры, скажем прямо, таковы, что им может соответствовать почти любой мужчина без вредных привычек до 35 лет.

КОГО НАБЕРУТ

Три набора в открытом формате от Роскосмоса – уже часть истории. В 2012 году были взяты «из народа» восемь кандидатов в космонавты, в 2018-м – еще восемь, в 21-м – четыре. Сейчас, как и тогда, заявить о себе может любой россиянин. Однако будущие покорители космоса должны соответствовать новым требованиям.

«В прошлом наборе принимались кандидаты с идеальной физической подготовкой, профильным образованием и глубокими познаниями в истории отечественной космонавтики, – рассказал космонавт Иван Вагнер. – В нынешнем наборе приоритет отдается инженерам, летчикам и IT-специалистам. Как сказано в памятке, кандидату, претендующему на звание российского космонавта, надо иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и знание английского языка».

Фото: [ ©Григорий Сысоев/РИА Новости ]

НОРМЫ ГТО

В настоящее время в отряде космонавтов 26 человек, среди которых 14 уже летавших в космос и 12 – не летавших. Однако этого количества недостаточно, считают в Звездном городке. Для полной комплектации надо добрать еще несколько крепких ребят. Не исключено, что некоторые из нового набора уже попадут в программу пилотируемых полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС), а может, и в лунную программу, намеченную на период после 2030 года.

Житель Жуковского космонавт Константин Борисов рассказал, что некоторым покорителям космоса приходится ждать своего звездного часа много лет. К миссии на МКС люди готовились и по 5, и по 10 лет. Но самым упорным и целеустремленным удача в итоге улыбается – они наконец прокладывают свой путь к звездам.

«На мой взгляд, к нынешним кандидатам предъявляются вполне земные требования, – говорит космонавт. – Вес должен составлять 50–90 килограммов, рост – от 150 до 190 сантиметров, длина ступни – до 29,5 сантиметра (46-й размер). У претендента не должно быть хронических заболеваний, а физподготовка должна соответствовать таковой у взрослого человека до 30 лет, сдавшего нормативы ГТО».

Что это значит? К примеру, кандидат должен уметь пробежать километр за 3 минуты и подтянуться на перекладине больше 10 раз.

справка

Претенденты на участие в отборе представляют в конкурсную комиссию пакеты документов до 30 октября 2023 года.

Документы направляются почтовым отправлением с уведомлением по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты Российской Федерации в 2023 году».

Комиссия по телефону или электронной почте вызывает претендентов, прошедших заочный отбор, в ЦПК на очный отбор.