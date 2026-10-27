Российские компании стали отказываться от услуг лайф-коучей

Российские компании стали реже обращаться к лайф-коучам, предпочитая внутреннее наставничество и консультации по конкретным бизнес-задачам. Об этом « Газете.Ru » рассказала директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС» Екатерина Зеленкова.

По словам эксперта, после всплеска популярности в 2017–2018 годах и пандемийный период бизнес стал строже оценивать результативность подобных услуг. Промышленные предприятия, а также малые и средние компании чаще сокращают расходы на коучинг. Вместо мотивационных выступлений они выбирают обучение у опытных руководителей и узкопрофильных специалистов.

В IT и финтехе такие услуги сохраняются, но все чаще связаны с ускорением разработки продуктов и профилактикой выгорания. Коучинг также востребован среди топ-менеджеров и стартапов, которым необходимо быстро наладить взаимодействие в команде.

Зеленкова отметила, что обещания универсального результата вызывают у бизнеса скепсис. По ее оценке, без налаженных рабочих процессов внешние тренинги малоэффективны. В дальнейшем компании будут больше инвестировать в развитие собственных команд и системы наставничества.

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