«Враг станет союзником»: в сети обсуждают новую часть «секретного пророчества» Вольфа Мессинга для России

Вирусные «пророчества» Вольф Мессинг снова разошлись по сети и набрали миллионы просмотров, но при проверке оказались фейком. Тем не менее тема не утихает: пользователи продолжают обсуждать предсказания о будущем России, технологических прорывах и глобальных конфликтах. Разбираемся, какие прогнозы действительно приписывают Мессингу, что о них говорят исследователи и какие пророчества на 2026–2050 годы обсуждаются сегодня. Подробности — в материале РИА Новости .

Что «пророчил» Мессинг: от лекарства от всех болезней до термоядерного синтеза

Согласно тексту, распространенному в конце 2025 года на YouTube-канале «Мой СССР», Вольф Мессинг якобы оставил в архивах КГБ не только пугающее предупреждение о кризисе, но и развернутую дорожную карту научно-технического прогресса. И в ней главная роль отведена именно России.

К 2030 году: человечество, по версии авторов фейка, победит старение.

К 2040 году: будет освоен термоядерный синтез — источник практически неиссякаемой и дешевой энергии.

К 2050 году: состоится выход к звездам — полноценное освоение дальнего космоса.

Кроме того, в тексте содержится и геополитическая интрига. Утверждается, что главным партнером России в этом технологическом рывке станет «не тот, кто сейчас друг, а сегодняшний враг». Кто именно скрывается под этой маской — вопрос открытый, дающий простор для самых разных трактовок.

Разумеется, биографы легендарного менталиста относятся к этим «откровениям» с изрядной долей сарказма. Вадим Эрлихман заявил, что «старик, наверное, вертится в гробу просто как пропеллер», а саму историю выдумали «близко к предсказываемой дате, иначе ими никто не будет интересоваться». Он напомнил, что настоящий Мессинг был гениальным артистом-иллюзионистом, который практически никогда не занимался глобальными политическими или научными предсказаниями, а все, что приписывается ему в этом ключе, появилось после его смерти.

Россия и Ближний Восток: что говорят другие провидцы

Интересно, что 2026 год фигурирует не только в пророчествах Мессинга. К этой дате приковано внимание толкователей наследия Ванги, Нострадамуса и других предсказателей. И многие из них сходятся в одном: Россию ждет усиление, а Ближний Восток останется зоной турбулентности.

Славяно-азиатский союз: Публицист Сергей Косторной, ссылаясь на расшифрованные записи Ванги, утверждает, что к 2027 году вокруг России сформируется новый союз с участием восточных и некоторых европейских государств, включая Сербию и Болгарию.

Перемены в правительстве: Ванга также якобы предсказывала значительные перемены в российском правительстве, которые будут положительно восприняты народом.

«Тихая гавань»: Сербская ясновидящая Верица Обренович, которую называют «сербской Вангой», предрекала, что Россия станет «тихой гаванью» для стран, ищущих защиту в условиях глобального хаоса, а ключевыми игроками нового миропорядка станут Россия, Китай и Индия.

Ближний Восток: Ванга и Нострадамус, по мнению толкователей, предупреждали о возможном масштабном конфликте на Ближнем Востоке, который может стать отправной точкой для глобальных потрясений.

Так стоит ли верить?

Здоровый скептицизм — лучший спутник при чтении любых пророчеств. История с «пророчеством Мессинга» наглядно показала, как легко создаются и распространяются фейки, эксплуатирующие имена известных личностей. Но в то же время эти мифы отражают коллективные надежды и тревоги общества. Люди хотят верить, что после периода турбулентности наступит эра процветания, научных прорывов и справедливого мироустройства. И, возможно, для того чтобы эти мечты стали реальностью, нужно не ждать предсказанной даты, а самим строить будущее, к которому мы стремимся.