Возобновлены масштабные поиски загадочно пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае с наступлением лета возобновилась первая масштабная поисковая операция семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время предполагаемого турпохода. Следствие по-прежнему считает основной версией несчастный случай. В операции задействованы около 80 профессионалов, а территория Кутурчинского Белогорья полностью оцеплена, пишет RT .

Почему оцепили тайгу

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии пояснили: в прошлый раз огромное число неравнодушных волонтеров мешало работе. Спасателям приходилось эвакуировать тех, кто подвернул ногу или забрался в труднодоступное место и не мог спуститься. Чтобы ни на что не отвлекаться, зону закрыли для посторонних.

К прочесыванию привлечены профессиональные спасатели (краевые и федеральные), сотрудники Госохотнадзора, опытные охотники, картографы и аналитики из отряда «ЛизаАлерт». Поиски идут в квадрате вокруг места, где в последний раз фиксировался сигнал телефона Сергея Усольцева — в 7 км от поселка Кутурчин. Работы продлятся до 9 июня.

Маршрут даже для профи опасен

Гид Алексей Исиченко рассказал о пути к скальному массиву Буратинка: много камней, наверху — высота без леса. Погода меняется за минуты: жара сменяется ливнем и холодом. Дезориентироваться там — дело техники.

Но главное, по мнению эксперта, — отсутствие профессионального снаряжения.

«Они пошли практически налегке, без теплых вещей и трекингового снаряжения. Это грубейшее нарушение правил безопасности в тайге», — отметил Исиченко.

Уникальное окно возможности

Опытный турист и депутат краевого Заксобрания Алексей Кулеш пояснил: поиски не прекращались всю осень, зиму и весну, но сейчас — особая стадия. Снег сошел, а зелень еще не поднялась, что позволяет увидеть следы и предметы, скрытые ранее. Активная фаза может продлиться до двух недель, пока не вырастет трава.

В операции используют беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототехнику и криминалистическое оборудование, в том числе с функцией разделения металлов. Официальный статус Сергея, Ирины и пятилетней Арины Усольцевых пока неизменен: они числятся без вести пропавшими. Напомним, что они пропали 28 сентября 2025 года.