Возобновлены масштабные поиски загадочно пропавшей семьи Усольцевых
RT: в Красноярском крае с приходом тепла снова ищут пропавшую семью Усольцевых
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Красноярском крае с наступлением лета возобновилась первая масштабная поисковая операция семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время предполагаемого турпохода. Следствие по-прежнему считает основной версией несчастный случай. В операции задействованы около 80 профессионалов, а территория Кутурчинского Белогорья полностью оцеплена, пишет RT.
Почему оцепили тайгу
В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии пояснили: в прошлый раз огромное число неравнодушных волонтеров мешало работе. Спасателям приходилось эвакуировать тех, кто подвернул ногу или забрался в труднодоступное место и не мог спуститься. Чтобы ни на что не отвлекаться, зону закрыли для посторонних.
К прочесыванию привлечены профессиональные спасатели (краевые и федеральные), сотрудники Госохотнадзора, опытные охотники, картографы и аналитики из отряда «ЛизаАлерт». Поиски идут в квадрате вокруг места, где в последний раз фиксировался сигнал телефона Сергея Усольцева — в 7 км от поселка Кутурчин. Работы продлятся до 9 июня.
Маршрут даже для профи опасен
Гид Алексей Исиченко рассказал о пути к скальному массиву Буратинка: много камней, наверху — высота без леса. Погода меняется за минуты: жара сменяется ливнем и холодом. Дезориентироваться там — дело техники.
Но главное, по мнению эксперта, — отсутствие профессионального снаряжения.
«Они пошли практически налегке, без теплых вещей и трекингового снаряжения. Это грубейшее нарушение правил безопасности в тайге», — отметил Исиченко.
Уникальное окно возможности
Опытный турист и депутат краевого Заксобрания Алексей Кулеш пояснил: поиски не прекращались всю осень, зиму и весну, но сейчас — особая стадия. Снег сошел, а зелень еще не поднялась, что позволяет увидеть следы и предметы, скрытые ранее. Активная фаза может продлиться до двух недель, пока не вырастет трава.
В операции используют беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототехнику и криминалистическое оборудование, в том числе с функцией разделения металлов. Официальный статус Сергея, Ирины и пятилетней Арины Усольцевых пока неизменен: они числятся без вести пропавшими. Напомним, что они пропали 28 сентября 2025 года.