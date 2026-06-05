В Подмосковье вывели уникальных гибридных телят
Генетики Подмосковья вывели уникальных телят
Фото: [ФИЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста]
Специалисты Федерального исследовательского центра животноводства имени Л.К. Эрнста из Подольска вывели уникальных гибридных телят. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, гибридные телята были выведены в результате скрещивания зебувидных коров с быками голштинской и симментальской пород. Европейские породы отличаются высокой молочной продуктивностью, а зебу — выносливостью и устойчивостью к жаре.
В центре родились пять телят. Трех с голштинскими корнями назвали Повиликой, Чередой и Полынью, двух с симментальскими корнями — Еленой Прекрасной и Василисой Премудрой. Все телята здоровы и активны.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность сельхозпроизводителям региона за их труд.