Светятся в темноте и плюются кровью: в Анголе нашли пауков-притворщиков и бронированных кузнечиков

Африканское плато Лисима в восточной Анголе преподнесло ученым шокирующий сюрприз. Экспедиция ученых обнаружила десятки видов, неизвестных науке. Среди них — пауки, которые светятся синим в ультрафиолете, и кузнечики, стреляющие собственной кровью для защиты. Некоторые пауки научились притворяться ядовитыми божьими коровками. Об этом сообщает CNN.

Исследователи работали в сезон дождей, что сильно осложняло задачу: погода была плохой, а несколько ученых заболели малярией. Но результат стоил риска. Среди находок — новые виды моли, стрекоз, пауков, сверчков и кузнечиков. Особое внимание привлек коронованный паук-краб, который светится ярко-синим под ультрафиолетовым излучением. Биологи пока не могут объяснить природу этого свечения.

Еще одна диковинка — пауки-кругопряды, которые мимикрируют под ядовитых божьих коровок, чтобы отпугивать хищников. А бронированные кузнечики используют крайнюю меру защиты: при нападении они разбрызгивают собственную кровь (гемолимфу). Эта стратегия называется автогеморрагия. Руководитель экспедиции Роб Тейлор отметил, что сезон дождей создавал огромные трудности, но уникальность находок перекрыла все неудобства.

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