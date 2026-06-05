Китайский производитель тихо выпустил в ОАЭ смартфон с AMOLED 120 Гц, батареей 6500 мА·ч и зарядкой 90 Вт

Китайский бренд без лишнего шума вывел на прилавки ОАЭ облегченную версию своей новой серии смартфонов. Устройство получило 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, аккумулятор на 6500 мА·ч и поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт. Все это — за умеренную цену. Об этом сообщает NA.ru.

Новинка построена на базе процессора среднего уровня с тактовой частотой до 2,6 ГГц. В паре с ним работают 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ. Основная камера двойная: главный сенсор на 50 Мп и дополнительный модуль на 8 Мп для ультраширокой съемки. Фронталка — 32 Мп. Сканер отпечатков встроен в экран. Управляется аппарат на современной операционной системе на основе Android.

Производитель сделал ставку на автономность и качество дисплея. Батареи должно хватить на два дня активного использования, а быстрая зарядка восполнит энергию за полчаса. По сравнению с предыдущей серией, частота процессора выросла незначительно, так что серьезного прироста производительности ждать не стоит. Однако для повседневных задач и игр средней тяжести мощности хватит с запасом.

В той же линейке есть более дорогие версии: с 1,5K OLED-экранами, флагманскими процессорами, защитой от воды и пыли, а также с перископическими камерами. Отдельно стоит модель с аккумулятором на 7000 мА·ч и основной камерой на 200 Мп. Но базовая версия, о которой идет речь, нацелена на бюджетный сегмент. В ОАЭ ее цена ожидается в районе 300–350 долларов.

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