«Я абсолютно здорова»: Марина Хлебникова опровергла слухи о проблемах со здоровьем

Бывшая вокалистка группы «На-На», российская певица Марина Хлебникова вновь опровергла слухи о своем здоровье. На этот раз поводом стала фотография, появившаяся в социальных сетях. На снимке, как утверждалось , артистка была запечатлена в туберкулезном диспансере. Фото мгновенно разлетелось по интернет-изданиям, вызвав беспокойство среди поклонников. Однако сама Хлебникова поспешила успокоить фанатов.

В комментарии MK.RU артистка решительно опровергла все домыслы о плохом самочувствии.

«С чего вы решили, что это я на снимке? Надо же такую глупость сморозить! Люди не ориентируются ни на что», — сказала Хлебникова.

Она подчеркнула, что чувствует себя замечательное и активно выступает на концертах. Артистка напомнила, что в прошлом году во время гастрольного тура во Владивостоке также появлялись слухи о ее госпитализации, но тогда она продолжила работать в привычном режиме.

Ранее директор Алексея Глызина Максим Глотов опроверг слухи о тромбозе у певца.