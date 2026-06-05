Старые диски и мята против голубей: эксперт Бондарь назвал гуманные способы отвадить птиц с балкона

Голуби облюбовали ваш балкон и оставляют после себя горы помета? Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь нашел решение. Блестящие предметы, резкие запахи и специальные шипы помогут прогнать пернатых без жестокости. Заодно коммунальщики обязаны убирать общественные зоны — напомните им. Об этом сообщает Lenta.ru.

Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь поделился простыми и гуманными методами борьбы с голубями, которые оккупируют балконы и подоконники. Первый и самый очевидный способ — установить на перилах антиприсадочные шипы. Они не ранят птиц, но мешают им комфортно сидеть.

Второй вариант: натянуть на окна мелкую сетку. Она не портит вид и физически преграждает доступ. Третий и самый неожиданный — использовать блестящие предметы: старые компьютерные диски, фольгу или любые отражающие поверхности. Блики пугают голубей, и они держатся подальше.

Еще одно средство — ватные диски, пропитанные мятным маслом или другими эфиролями с резким запахом. Аромат неприятен птицам, но безопасен для людей и домашних животных. Бондарь подчеркнул: бороться с голубями нужно только законными и гуманными методами. Любые ловушки, яды или попытки разорить гнезда могут обернуться штрафом. Если же птицы пачкают крыши, козырьки и придомовую территорию, смело обращайтесь в управляющую компанию. Уборка этих зон — прямая обязанность коммунальщиков.

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