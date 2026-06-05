На полях Петербургского международного экономического форума случился неформальный, но яркий дипломатический жест. Глава американской делегации Родни Мимс Кук-младший передал президенту России Владимиру Путину привет от Дональда Трампа. Путин не остался в долгу и попросил передать «ответную шайбу» хозяину Белого дома. Об этом сообщает Lenta.ru.

Председатель комиссии по изящным искусствам США, который возглавлял американскую делегацию, Родни Мимс Кук-младший, обращаясь к Владимиру Путину, заявил, что хотел бы передать приветствие от хорошего друга — президента Трампа. Путин, приняв «привет из Вашингтона», тут же ответил: «Спасибо. Президент РФ попросил передать ответную шайбу президенту Трампу.

Дипломаты, конечно, используют более формальный язык, но использование хоккейной метафоры «шайба» придает моменту теплоту и неофициальность. Отношения между двумя лидерами, несмотря на геополитические бури, всегда отличались личной симпатией.

Ранее Путин подтвердил, что Россия продолжит денацификацию Украины и освобождение Донбасса.