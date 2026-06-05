Козы, куры, кони и енот-кусака: как Оксана Самойлова обустроила ферму после развода с Джиганом?

Бывшая жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова, похоже, нашла новое увлечение после развода, пишет The Voice. Она устроила для поклонников онлайн-экскурсию по своей загородной ферме.

Фото: [ соцсети ]

Оказалось, что Оксана купила заброшенный пансионат и превратила его в настоящую мини-животноводческую империю. На территории есть теплицы, курятник, конюшня и даже детская площадка — но не для людей, а для козлят.

Сама Оксана призналась, что завела уже четырех коз и «остановиться не может». Она лично собирает яйца в курятнике, показывает пионовый сад и клумбы. Среди ее питомцев — кони, пони и енот по кличке Педро, который, по словам хозяйки, ее укусил.

Накануне Самойлова поделилась печальной историей: их коза Мими погибла. И виноват в этом, по мнению блогера, ветеринар, который давал животным просроченные лекарства. Оксана пригрозила обнародовать его имя и фамилию, чтобы он больше никогда не смог найти работу.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова переехала в особняк за 2 млн рублей.