«Мне сожгли кожу»: почему Алена Свиридова не пошла в суд после неудачной лазерной процедуры?

Известная российская певица Алена Свиридова рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время визита к косметологу, сообщает The Voice. По словам артистки, в ходе лазерной процедуры ей сожгли кожу. К счастью, повреждения были не на лице.

При этом Свиридова не стала обращаться в суд и даже не конфликтовала с врачом, так как предпочла решить вопрос мирно.

Алена призналась, что раз в полгода посещает косметолога, но предпочитает только самые легкие процедуры. К радикальным вмешательствам она относится с большой осторожностью.

«Я боюсь кардинально меняться и стараюсь оставаться собой», — поделилась певица.

Она также с иронией рассказала о споре с мамой, которая отказывается носить декольте, стесняясь морщин. По мнению певицы, нет никакого смысла искусственно преобразовывать себя. Сама Свиридова не делает уколы гиалуроновой кислоты, так как опасается отеков лица.

Певица считает, что молодые и красивые девушки не нуждаются во вмешательстве в свою природную красоту. Главное, по ее словам, — оставаться собой и не бояться времени.

Ранее сообщалось, что невестку Валерии заподозрили в приеме препаратов из-за резкого похудения.