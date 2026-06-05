Из дрожжей кишечника 5300-летней мумии испекли хлеб и сварят пиво

Итальянские ученые совершили кулинарный прорыв из прошлого. Они извлекли из кишечника 5300-летней мумии по имени Этци (Ледяной человек) живые дрожжи, размножили их и испекли хлеб. А теперь собираются сварить пиво по древнему рецепту. Микробы возрастом больше пяти тысячелетий чувствуют себя отлично. Об этом сообщает CBS News.

В мумии Этци, которую нашли вмерзшей в лед в итальянском Южном Тироле в 1991 году, кишечник содержал микроорганизмы, сохранившиеся благодаря низкой температуре. Ведущий автор исследования Мохамед Сархан назвал мумию «живой биологической границей между древним миром и современностью». Ученые изъяли образцы дрожжей из кишечника, поместили их в лабораторный холодильник, размножили и использовали в качестве закваски. Получившийся хлеб вполне съедобен, хотя его вкус, вероятно, отличается от привычного.

Теперь исследователи замахнулись на большее — они собираются сварить пиво на тех же древних дрожжах. Если затея удастся, человечество сможет попробовать напиток, который пили люди эпохи неолита.

Этци — одна из самых изученных мумий в мире. Его тело до сих пор хранят при низкой температуре, что позволяет проводить подобные эксперименты. Ученые уже реконструировали его внешность, выяснили его последний прием пищи и обнаружили болезни.

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