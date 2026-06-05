«Огромная ошибка»: Путин заявил, что США зря превратили доллар в оружие

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ назвал «огромной ошибкой» попытку прежних американских властей превратить доллар в политическое оружие. По его словам, в США уже многие осознали катастрофичность этого шага. Резервная валюта приносила Америке огромные доходы, но теперь другие страны боятся, что доллар могут использовать против них.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин жестко оценил действия предыдущих администраций США. Глава государства подчеркнул, что решение использовать доллар как инструмент давления на другие страны было стратегически неверным.

Соединенные Штаты зарабатывали колоссальные деньги на статусе своей валюты как мировой резервной. Но этот же статус превратился в троянского коня. Вашингтон начал диктовать условия, вводить санкции и замораживать активы, и теперь многие государства опасаются, что завтра наступит их очередь.

Путин напомнил, что Россия уже перешла на расчеты в национальных валютах с ключевыми торговыми партнерами. Доллар постепенно теряет монополию, и это — прямой результат близорукой политики Белого дома. Президент выразил уверенность, что в самих США уже многие поняли: превращать мировую финансовую систему в заложницу геополитических амбиций — путь в никуда. Но поезд ушел. Доверие к доллару подорвано, и процесс дедолларизации остановить не удастся.

Ранее Путин и глава делегации США на ПМЭФ обменялись приветами.