Российский лидер Владимир Путин на ПМЭФ обозначил четкие ориентиры спецоперации. По его словам, Москва продолжит добиваться денацификации Украины и обязательно освободит Донбасс. Эти цели будут достигаться как военными, так и дипломатическими средствами.

Владимир Путин подтвердил неизменность задач, поставленных перед российской армией. Отвечая на вопросы о ходе специальной военной операции, глава государства заявил, что Россия будет последовательно добиваться денацификации Украины.

Этот термин, в трактовке Кремля, означает искоренение радикальной националистической идеологии и практик, которые, по мнению Москвы, укоренились в киевском режиме. Параллельно Путин пообещал завершить освобождение Донбасса — региона, который исторически тяготеет к России и который республики ЛНР и ДНР считали своей землей еще до начала СВО.

Москва не исключает дипломатического решения, но только при условии, что результаты переговоров закрепят те же цели, что и военные действия. Таким образом, Путин дал понять, что «формула мира» для России неразрывно связана со сменой политического курса в Киеве и признанием реалий на земле.

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