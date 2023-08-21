«Все мечты и планы рухнули»: десантник погиб на передовой вместе с другом детства

Из таких ребят, как Дмитрий Вторушин из Забайкальского края, и состоит наша сильная армия. Молодые ребята, которые и пожить толком не успели, с отвагой бросаются в бой, чтобы защитить Родину от нацизма. Когда Дима погиб на СВО, ему едва исполнился 21 год.

Вторушину с детства нравилось воображать себя военным. Мальчик рос без отца, поэтому одним из главных примеров для подражания для него стал руководитель военно-патриотического клуба «Зарница» Виталий Кутепов. В клуб Дима попал в свои 14 лет, и там же он познакомился с Романом Новоселовым, который через несколько лет стал его боевым товарищем и погиб с ним в один день.

Мамин помощник

Мама Дмитрия Олеся хорошо помнит раннее солнечное утро 19 августа 2001 года, когда на свет появился ее сын.

«Он — моя жизнь, безграничное счастье, смысл моего существования. Как же мне его не хватает!» — сокрушается женщина, которая не может спокойно вспоминать о погибшем сыне.

Дима родился в городе Чите, но долго Вторушины там не прожили и переехали в поселок Карымское, где Дима пошел в детский сад. Но и там семья не задержалась: родители развелись, и Олеся забрала двоих сыновей в село Капцегайтуй Краснокаменского района Забайкальского края. Тогда Диме было пять лет.

«Первым учителем была я. После третьего класса Диму уже вел другой педагог, Эльвира Александровна Богодухова. Дима учился хорошо. В детстве он был мальчиком-непоседой. Любил играть в подвижные игры, увлекался футболом. Участвовал как в спортивных соревнованиях, так и в научно-практических конференциях», — рассказывает женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Олеси, у Димы было очень много игрушек, но он любил играть с солдатиками и военными машинками. Представляя себя бойцом, мальчик всегда был готов прийти на помощь не только взрослым, но и одноклассникам. А для мамы старший сын был настоящим помощником.

«И по дому все делал, и в магазин за продуктами мог сходить, и с младшим братом уроки подготовить. Дима очень рано стал самостоятельным, всегда берег меня, заботился о том, чтобы я меньше переживала. К праздникам всегда делал подарки: на 8 Марта дарил цветы, а на день рождения обязательно готовил подарок своими руками», — вспоминает мама Дмитрия.

Фото: [ Социальные сети ]

«Буду Родину защищать!»

В школе Дима общался со всеми одноклассниками, но лучшими друзьями стали Антон Баженов и Александр Волгин. Антон Диме был братом, одноклассником, однокурсником, сослуживцем, а потом и боевым товарищем.

«Дима с детства мечтал быть военным, говорил: «Буду Родину защищать». Он стремился стать десантником. Я поддерживала выбор сына, но если бы только знала, что так все обернется, то сделала бы все возможное, чтобы изменить это. Но он всегда с гордостью носил берет и военную форму», — отмечает Вторушина.

В 2021 году Дмитрий закончил железнодорожный колледж, где он учился после девятого класса, и принялся исполнять мечту детства — отправился в армию. У военкомата родные и друзья провожали сразу двоих: Диму и его брата Антона Баженова. Это было 6-го июля 2021 года.

«Наши мальчики добились своего и попали в 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в городе Улан-Удэ, где позже подписали контракт. Мальчишки гордились, что попали в ВДВ, да и мы тоже», — замечает Олеся.

Потом было посвящение в артиллеристы и нетерпеливое ожидание первого прыжка с парашютом. А потом был и второй, и третий прыжок. Наступил 2022-ой год, Дима и Антон сообщили, что едут на учения.

Фото: [ из личного архива семьи Вторушиных ]

«Все хорошо, и с Антоном тоже»

«В феврале, в очередной раз просматривая новости по телевизору, я услышала о начале СВО. Мое сердце чуть не остановилось, бесконечные звонки мальчишкам, а в ответ — тишина. В первый раз Дима вышел на связь 9-го марта, и я услышала родной голосочек: «Мама, со мной все хорошо, и с Антоном тоже». Разговор длился несколько секунд», — вздыхает женщина.

А затем — снова длительная, мучительно-больная тишина. Дима вышел на связь только в апреле. Затем короткие сообщения: «Мама, все хорошо, и с Антоном тоже», «Всем привет, люблю вас». В мае родные ждали отпуска у Вторушина, но пришлось терпеть до августа.

«В день рождения Димы, 19 августа, мы должны были встретиться в Сочи, но в силу некоторых обстоятельств все мечты и планы рухнули! Мы поздравили сына по телефону. А затем снова тишина. 28-го числа раздался долгожданный звонок. Он был последним», — говорит Вторушина.

Олесе принесли похоронку 5-го сентября 2022 года. Ее сын героически погиб при исполнении служебного долга вместе с боевыми товарищами Романом Новоселовым и Максимом Ивановым.

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