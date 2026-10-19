Сафонова назвали лучшим в составе ПСЖ в матче против «Страсбура»: семь раз спас команду

Издание L’Equipe включило Сафонова в символическую сборную седьмого тура Лиги 1

Культура и спорт

Фото: [ФК ПСЖ]

Авторитетная французская газета L’Equipe включила российского голкипера Матвея Сафонова в символическую сборную седьмого тура Лиги 1.

ПСЖ обыграл в чемпионате Франции «Страсбур» со счетом 3:1. Победа оказалась непростой: победители Лиги чемпионов пропустили гол на 17-й минуте от Джованни Рейна, а отыграться смогли только через час игрового времени. В концовке Илья Забарный, Усман Дембеле и Дезире Дуэ принесли победу ПСЖ.

Однако ее бы не случилось, если бы не уверенная игра Сафонова. Голкипер совершил семь ключевых сэйвов и был признан лучшим игроком матча.

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В нынешнем сезон он принял участие в 11 матчах своей команды во всех турнирах.

Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пошутил о выборе вратаря на матч с ЦСКА.

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