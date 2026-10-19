В ЖК «Ильинские луга» Красногорска возведут паркинг

Министерство жилищной политики Московской области выдало компании ПИК разрешение на строительство многоуровневого паркинга на территории жилого квартала «Ильинские луга» в городском округе Красногорск. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Площадь пятиэтажного паркинга составит более 8,8 тыс. м, он будет рассчитан на 298 автомобилей. На первом этаже здания разместится автомойка на два поста, в здании появятся круглосуточная охрана, видеонаблюдение, пологие проезды между этажами.

В проекте «Ильинские луга» возведены 28 жилых домов, школа, четыре детских сада, в стадии строительства — школа, детский, поликлиника на 400 посещений в смену и пожарное депо.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.