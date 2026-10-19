Бывший тренер сборной России оценил отставку Ларионова из СКА

Владимир Плющев: «Миф о тренере Ларионове разрушен, похоже»

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер национальной сборной Владимир Плющев прокомментировал для Russia-hockey.ru увольнение из СКА Игоря Ларионова.

Петербургский клуб уволил легендарного в прошлом хоккеиста после пяти поражений подряд. На место Ларионова тут же был назначен Андрей Разин, получивший окончательную отставку в «Металлурге».

«Игоря Ларионова воспринимаю как одного из самых тонких центрфорвардов в истории советского и мирового хоккея, умнейшего игрока, легенду. На своем имени великого хоккеиста Игорь ехал долго, но вопросы возникли еще в Нижнем Новгороде. В очередной раз мы убедились, что игрок — это одна профессия, тренер — совсем другая. Как ни жаль, но миф о тренере Ларионове, похоже, разрушен», — констатировал Плющев.

Игорь Ларионов работал в СКА с начала прошлого сезона, на момент его ухода армейский клуб занимал восьмое место в Западной конференции КХЛ. До работы в Санкт-Петербурге Ларионов возглавлял в 2022-25 годах нижегородское «Торпедо».

Ранее стало известно, сколько будет зарабатывать в СКА Андрей Разин.

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