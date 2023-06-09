«Все светлые энергеты страдают»: внештатный экстрасенс «Подмосковье сегодня» рассказала о своем пути к успеху

Внештатный экстрасенс интернет-издания «Подмосковье сегодня» Инесса Алиева рассказала о своей новой профессиональной награде за выдающийся вклад в становление и развитие комплементарной медицины в мире.

Ясновидящую наградили в правительстве Москвы представители Международной профессиональной ассоциацией специалистов комплементарной народной медицины и психологов. Алиева рассказала нам о своих уже имеющихся достижениях, их влиянии на поток клиентов и о том, как эзотерическая деятельность сказывается на ее здоровье. Кроме того, экстрасенс поделилась секретом успеха любого такого практика.

— Какие награды у Вас уже есть?

— Наград у меня предостаточно, но основные перечислю: медаль Красного креста, орден «Авиценна», орден Гиппократа, орден «Голубь мира», орден за заслуги в профессии, орден Святителя Николая Чудотворца и многие другие. Номинировалась неоднократно с 2018 по 2021 годы. В разных направлениях. Например, в рунологии, как медиум, парапсихолог, целитель.

— Как Ваши родные и близкие реагируют на полученные награды?

— Для моих родных это не диковинка, так как я занимаюсь этим уже давно. Мама чего-то достигает в жизни – для детей и внуков это гордость. Они радуются и гордятся.

Фото: [ Из личного архива Инессы Алиевой ]

— Влияют ли достижения на поток клиентов?

— Я думаю, что это не будет влиять на поток клиентов. Моя основная задача – это не ордена и заслуги показывать. Я уверена, что моя миссия – помогать людям, и мой поток клиентов зависит от того, как я работаю. Главная цель – помочь человеку, а самая главная награда – это радость в глазах людей, которые обратились за помощью.

— Какие у Вас цели и планы на будущее?

— После какого-либо масштабного события со мной неоднократно связывались и брали интервью. Моя цель – это каждый год чего-то нового достигать, получать какую-нибудь награду, чтобы не было без толку прожитого года. Я человек-оптимист, который привык идти вперед, несмотря ни на какие трудности и приносить людям добро, свет и радость. А в первую очередь – помогать.

— Влияет ли Ваша профессиональная деятельность на общее состояние здоровья?

— Конечно, влияет. Еще как влияет. Обычно все светлые энергеты всегда страдают. Как бы мы ни защищались, все равно принимаем на себя часть работы. Какие бы «чистки» ни делала, все равно что-то остается на тебе.

— В чем, на Ваш взгляд, заключается успех настоящего практика?

— Успех настоящего практика – это результат. Например, для меня очень важно, чтобы в глазах клиента я всегда видела счастье, радость, наполнение энергией и любовью.

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