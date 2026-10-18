«Чего-то недостает»: Басков уже 15 лет молится об исполнении мечты

У Николая Баскова есть заветная мечта, о которой он молится уже 15 лет, но по определенным обстоятельствам она пока не сбывается. Личным признанием артист поделился накануне своего 50-летия в беседе с МУЗ-ТВ.

По словам певца, он идет к этому желанию «много очень лет», однако результат пока не приходит. Басков пожелал себе, чтобы главное желание наконец исполнилось, отметив, что молится о нем полтора десятка лет.

При этом омрачать праздник мыслями о несбывшемся артист не стал. Он философски заметил, что в жизни бывает по-разному: иногда мы имеем что-то вдоволь, а чего-то нам недостает.

Подробностей Басков не раскрыл — ни сферу, ни детали мечты он намеренно не назвал. Более того, певец признался, что ему нравятся слухи о себе, и развенчивать домыслы он не спешит: чем больше о нем говорят, тем интереснее публике. Настоящую картину, по словам артиста, знают только самые близкие.

Поддержал коллегу и Филипп Киркоров. Он рассказал, что знает о главной мечте Баскова, которой тот поделился с ним лично, и уверен, что она обязательно исполнится.

Ранее Басков говорил о разных желаниях: сняться с голливудскими актерами в полнометражном фильме и отправиться в годовое кругосветное путешествие на белом пароходе в компании близких. Впрочем, связывать эти планы с новым признанием преждевременно — подробностей артист так и не раскрыл. Рассуждал он и о личной жизни: ждет судьбу и надеется встретить близкого человека, но препятствия, мешающие создать новую семью, обсуждать публично пока не готов.

Так юбилей Баскова стал поводом не только для поздравлений, но и для неожиданно личного признания. Тайна, которую артист хранит уже 15 лет, продолжает интриговать поклонников.