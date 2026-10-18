«Только кивал»: боксер Бойцов потерял речь за 11 лет до смерти

Брат Бойцова: последние 11 лет боксер не разговаривал и общался жестами

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Последние 11 лет жизни боксер Денис Бойцов не мог говорить — с близкими он общался жестами. Об этом ТАСС сообщил брат спортсмена Максим Бойцов. Ранее стало известно, что Бойцов умер в возрасте 40 лет.

По словам брата, полноценного разговора не получалось: Денис лишь кивал головой, отвечая «да» или «нет», но при этом все понимал. Максим рассказал, что ухаживал за ним десять лет, но спасти спортсмена не удалось.

Напомним, в 2015 году Бойцов получил тяжелейшие травмы головы и рук в Берлине — его нашли без сознания в метро. Спортсмена ввели в медикаментозную кому, провели несколько операций, после чего последовала долгая реабилитация сначала в Германии, а затем в России.

Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле и встал на боксерский путь с пяти лет. На любительском ринге он провел 130 боев, одержав 115 побед. С 2004 года выступал среди профессионалов: в 2006-м завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC в тяжелом весе, а в 2009-м — интерконтинентальный пояс WBA и европейский титул WBO. Всего на профессиональном ринге он провел 37 поединков, выиграв 36 из них, причем 27 — нокаутом.

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