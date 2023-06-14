«Все время на коленках»: женщина с тяжелым прошлым рассказала о своей работе выморозчиком кораблей

Якутия – самый холодный город в России. По информации из документалки YouTube-канала «The Люди», попасть в него на личном транспорте невозможно в связи с отсутствием каких-либо мостов и дорог. Расскажем, что еще интересного удалось узнать авторам канала.

Фото: [ YouTube-канал «The Люди» ]

«Сил практически нет»

Единственная возможность добраться до региона, а также перевезти туда какие-либо продовольственные и промышленные товары – это загнать грузовики на паром. Подобный способ доставки в Якутию необходимых товаров работает только летом. Зимой автомобили переправляют груз напрямую по глубоко замерзшему льду. Весной и летом переправа затруднена, так как состояние льда не подходит ни для грузовых машин, ни для паромов.

Всю зиму баржи находятся в полностью замороженном состоянии. Именно в этот период необходимо проводить ремонтные работы судов. Но как ремонтировать корабли, которые наполовину заморожены? Эту работу выполняют выморозчики.

«Нам надо ото льда освободить то место, где должны производиться работы. Это рули, винты, как в нашем случае. Это лопасти, колеса, которые крутятся», – сообщила репортерам YouTube-канала «The Люди» местная жительница Елена.

Елена Генералова – единственная женщина, работающая выморозчиком. На работу ей приходится надевать несколько свитеров, а телефон она кладет в шерстяной носок.

«Все время работа на коленках. Поэтому коленки, локти – все болит. Вот под коленки кладется подстилка и так теплее. Если лед попадает под коленку, то и на нее очень больно вставать. Ноги всегда в синяках полностью», – рассказала женщина.

Работа у Елены тяжелая. По ее словам, после смены не остается сил, но даже такой нелегкий труд ей по душе.

«Очень тяжело, да. Сил практически ни на что нет потом. Но физически тяжело, а вот в плане того, что ты постоянно на воздухе, в движении, мне это нравится. Я постоянно в тонусе», – пояснила местная жительница.

Фото: [ YouTube-канал «The Люди» ]

«Снимаем, сколько скажут»

Чтобы добраться до нижней части судна, выморозчики снимают верхний слой льда и ждут, когда поверхность промерзнет глубже. После чего снимают следующий слой. Образовавшуюся яму работники называют «майной». В первую очередь расчищают рабочую зону, а позже пилят лед на кубики и убирают за пределы майны.

На поверхности борта любого судна можно заметить цифровые надписи. По словам Елены, это указания от замерщиков, работа которых крайне необходима для безопасности выморозчиков.

«Приходит замерщик, он бурит туда вниз и говорит, сколько можем снять слоя. Вот написано: 27 числа 25 сантиметров можно снять. Другую 20 сантиметров можно было снять. Какую-то на 30. Он каждый раз вытирает и пишет заново. Мы снимаем, сколько скажут», – пояснила Елена.

Фото: [ YouTube-канал «The Люди» ]

Главный страх

Даже при самой минимальной температуре вода не промерзает больше, чем на 50 сантиметров, а самый главный страх любого выморозчика – уйти ниже, чем это допустимо. По словам Генераловой, ее коллега однажды не рассчитал силу.

«Хотел выровнять лед, пилой прошел, а там вода. Он пробивает ее, и мы все с себя снимали, пытались закрыть дыру. Уже практически по пояс в воде сидели, пытались спасти майну. Это три месяца работы, но не спасли. Это обидно. Деньги потеряли, труд, мокрые все. Конечно, это обидно», – рассказала Елена.

Еще страшнее – прилипнуть к майне, если снизу хлынет вода. Можно не успеть вылезти.

«Если не успеешь что-то снять, что прилипло, это опасно, конечно. Я прилипала ко льду, но так как муж был рядом, он быстрой кайлушкой отбил», – добавила Елена.

Если майну залило водой – это проблема выморозчика, но не всегда это их вина. Вода может замерзнуть неравномерно. В таком случае в толщине льда образуются водные пузыри. Если попасть в такой пузырь – зальет водой.

Фото: [ YouTube-канал «The Люди» ]

Сколько они зарабатывают?

Деньги выморозчики получают не за готовый корабль, а за кубометры разбитого льда. Рабочий сезон длится максимум три месяца, ведь даже при отрицательной температуре в 20 градусов Цельсия, необходимая толщина слоя может не промерзнуть.

«Конечно, это не та зарплата, о которой можно мечтать. Были комментарии, что хорошо платят, сотни, но нет, это не так. Платится не так, как хотелось бы», – поделилась Генералова.

В среднем, работники получают порядка 40-50 тысяч рублей за одно судно. Поэтому в течение трех месяцев выморозчики берут в работу сразу три-четыре корабля. Пока лед застывает на одном, можно работать на другом и так по кругу. За сезон, по словам Елены, можно получить 150-200 тысяч рублей.

Фото: [ YouTube-канал «The Люди» ]

Неизбежный процесс

Несмотря на технический прогресс, в Якутии продолжают разбивать лед киркой. Этого труда можно сбежать с помощью специальных слипов, на которых судно поднимают из воды перед наступлением холодов. Но на местном судостроительном заводе таких приспособлений мало, в связи с чем починить все баржи за зиму не успеют.

«Если зимой не вымораживать, весной надо будет это поднимать на слип, делать ремонт. Это как минимум неделя, а может и две. Представляете, 40 барж, и последнюю когда мы отремонтируем? Когда навигация закончится? Поэтому это неизбежный процесс», – заявил авторам канала Виктор Шадрин, бывший директор Жатайского судостроительного завода.

На данный момент Виктор работает в Ленском пароходстве. По его словам, альтернативы для доставки необходимых грузов в город просто нет.

«Ну как вы представляете себе 20 тысяч тонн керосинок перевезти самолетом? То есть сухогрузы еще можно, а налив-то как повезешь? Возят и керосин для заправки самолетов, бензины всех видов, дизельное топливо. Альтернативы нет по перевозке именно по арктическим зонам нашей республики. Без речного транспорта здесь просто не прожить. Железную дорогу никогда не построят, автомобильную тем более», – уверен мужчина.

Кроме того, выморозчикам в весенний период приходится еще и разбивать лед с кораблей для того, чтоб судна как можно быстрее вышли в навигацию.

«Распарить можно, чтобы пораньше судно запустить оттаивать, но это дорого. Это все топливо. Чтобы судно на две недели раньше запустить, это сколько топлива нужно. Выморозка дешевле стоит. У нас навигация очень короткая. Если судно простоит два-три дня в токе, потом можем не успеть завезти груз», – пояснил Шадрин.

На сегодняшний день Жатайский завод начали модернизировать. Возможно, в рамках производства начнут строить новые суда, но процесс постоянно затягивается. Выморозка кораблей является для местных жителей подработкой, но какой ценой?

Фото: [ YouTube-канал «The Люди» ]

Сбежала с четырьмя детьми

Елена Генералова родилась в Якутии, в поселке Хандыга. В 12 лет она начала работать на ферме, в 16 лет уже устроилась официально и вышла замуж.

«Не очень хорошо жили, и я решила взять детей и сбежать куда-нибудь. Сбежала в Жатай. Я даже не знала, что это, где это и куда еду. Сначала мыла посуду в кафе, потом работала санитаркой. Снимала квартиры. То в одной, то в другой. Это тараканы, клопы с комнаты в комнату. Переезды с детьми — это тяжело. Зарплата была 7 тысяч рублей. На 5 тысяч снимала квартиру, на 2 тысячи тянула детей. Больше у меня ничего не было», – пояснила Елена.

В какой-то момент женщина увидела объявление о наборе крановщиков среди женщин.

«Думаю, дай попробую. Мне хотели отказать, что детей много, не смогу работать, они болеть будут. Я сразу влюбилась, так загорелась. Мне показали, я поднялась. Сначала было страшно, когда кран начал крутиться, но втянулась и начала работать», – поделилась Генералова.

После Елена увидела, как вымораживают корабли, а зимой даже в ее профессии объем работы ниже. Поэтому многие коллеги берут выморозку в качестве подработки.

«Подошла к начальнику, попросила попробовать. У меня получилось, мне понравилось. Кран — это основная работа. Пять дней в неделю я должна там присутствовать, но я пытаюсь договориться со своим начальником или напарником. Либо я ушла на больничный с ребенком, либо это выходные, и я иду на выморозку. Где-то взяла отгул, если сроки поджимают и надо выморозку заканчивать», – добавила женщина.

Фото: [ YouTube-канал «The Люди» ]

Супруг под следствием

Не менее интересны и личные жизни героев ролика. На сегодняшний день муж Генераловой — Андрей — находится под следствием. В летнее время мужчина работал капитаном. В какой-то момент на судне закончилось топливо.

«Он позвонил начальнику, сказал, что идти дальше не может. Ему сказали, где взять. Он подходит, ему дают какое-то количество топлива и он, не зная, что это ворованное, берет это», – рассказала Генералова.

Изначально глава семейства проходил по делу в качестве свидетеля, но позже мужа Елены сделали обвиняемым и заставили подписать признательные показания. Он отказался.

«Когда арестовывали, меня здесь не было. Я была в отпуске. Единственный раз в своей жизни по путевке уехала в Ессентуки, мне позвонил адвокат и сообщил, что муж арестован. Сказал, что срочно нужны документы, а то заберут ребенка», – поделилась Елена.

После того, как адвокат сообщил семье неприятную новость, старшая дочь Елены забрала младшую сестру к себе домой и в приют ребенка не отправили, но и обвинения с главы семейства не сняли. Андрей провел несколько месяцев в СИЗО и до сих пор ожидает суда.

Фото: [ YouTube-канал «The Люди» ]

Единственный отпуск и заветная мечта

За всю жизнь у Елены был всего один единственный отпуск. В выходные женщина не успевает отдыхать, ведь ее ждет хозяйство.

«Уборка, стирка, готовка. За выходной надо успеть. У нас привозная вода, бочками заказываем. Она замерзнет все равно. Не знаю, какое надо приспособление, чтобы она всегда была теплая. Но это же свет будет уходить», – отметила женщина.

Эта зима, по словам Елены, далась ее семье тяжело, но она не отчаивается.

«Мы прям боремся, а не живем. Люди восхищаются, спрашивают, как я это делаю. Раньше об этом не задумывалась. Но сейчас, если я могу, если я хочу и мне это нравится, пускай говорят. Пускай кому-то действительно это будет примером. Это же возможно», – подчеркнула Елена.

Генералова уверена, что выполнить можно любую работу. Лучше подмести и заработать какую-то копейку, чем сидеть с протянутой рукой.

«Если есть руки, ноги, ты здоров, то почему нет? Мне вот поэтому как-то даже льстит, что обо мне начинают говорить», – заявила женщина.

Самая главная мечта Елены – собственная квартира и время на личный отдых.

«Чтобы приходила с работы, тупо ложилась и смотрела телевизор. Хоть и люблю что-то делать, но иногда хочется просто полениться, полежать», – поделилась Генералова.

Ранее мы сообщали, что в Якутии током убило лося и медведей, которые пришли на запах мертвой туши.