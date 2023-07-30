«Всегда есть, чему учиться»: как начать новую карьеру на пенсии

Половина россиян не прочь сменить специальность, а 19% уже сделали это. Об этом говорят результаты опроса, проведенного одним из крупных сервисов по поиску работы и подбору персонала совместно с известной образовательной платформой. Хорошие возможности для этого появляются в зрелом возрасте. Недавно Министерство социального развития Московской области сообщило, что более 700 жителей региона старше 50 лет прошли переобучение на новую профессию. Мы узнали, где для таких работников больше возможностей.

«ОКАЗАЛОСЬ, Я АМБИЦИОЗНАЯ»

Ирина Васильева из Балашихи всю жизнь работала бухгалтером. О смене профессии не думала: вполне устраивала стабильность. Все изменилось с выходом на пенсию.

«Хотела продолжить работу, но у меня родился внук. Уволилась, чтобы сидеть с ним. Когда он подрос и пошел в садик, я стала искать подработки, и для денег, и чтобы дома не скучать», – вспоминает Ирина.

Обратно в бухгалтеры после перерыва не брали, да и снова погружаться в отчеты и цифры не хотелось. Зато, гуляя с внуком, женщина познакомилась с семьей, которая искала няню на неполный день. Нужно было забирать ребенка из садика и ждать, когда домой вернутся родители.

«Я должна была только смотреть за ребенком, но сама хотела заполнить время чем-то интересным. Придумывала игры, искала книжки. Помогал опыт с внуком. Скоро я поняла, что это и есть моя новая профессия, – заниматься детьми», – признается Ирина.

Тогда она обратилась в несколько агентств, прошла курсы и работает няней уже пятый год.

«Новое дело увлекает, потому что здесь всегда есть чему учиться. Я постоянно ищу новые книги, вебинары, курсы по педагогике, детской психологии. Читаю, учусь. Хочу, чтобы мою работу ценили, знали, что я профи. Оказалось, я очень амбициозная», – говорит няня.

НАПИШИ, ЧТО ЗНАЕШЬ

Няня – одна из самых популярных профессий у возрастных работников. Кадровый эксперт, эйчар Илья Варакин говорит, что найти такую работу нетрудно.

«Вакансий для нянь много, их ищут люди с разным доходом, и требования разные. Главное – все хотят, чтобы няня жила недалеко и могла быстро прийти», – объясняет эйчар.

Конечно, работа с детьми подходит не всем, но есть и другие варианты. Еще одна сфера, доступная для «взрослых» новичков, – копирайтинг, написание текстов. По словам Ильи Варакина, такие услуги тоже востребованы, и начинать можно с любым образованием и опытом. Главное – чтобы были подходящие заказы.

«Можно составить резюме, указать темы, в которых человек разбирается и на которые может писать. Резюме разослать, например, в рекламные агентства, ведь они часто заказывают тексты о товарах и услугах. Так можно найти несколько постоянных клиентов», – добавляет Варакин.

Кто нужен?

В каких сферах проще найти работу новичкам в 50 лет и старше? Советы эйчара Ильи Варакина: