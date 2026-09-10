«Одиноким — особый счет»: какие доплаты и льготы положены пенсионерам
Директор департамента Роскачества Поздняков: пенсионерам положена доплата
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Одинокие пенсионеры имеют право на поддержку со стороны федеральных и региональных властей, сообщил в интервью RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Он пояснил, что статус одиноко проживающего пенсионера дает право на дополнительные адресные меры, объем которых зависит от федеральных гарантий и региональных программ. Среди федеральных мер — социальная доплата до прожиточного минимума. Она назначается неработающим пенсионерам, чей доход ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума для пенсионеров.
Кроме того, после 80 лет предусмотрена двойная фиксированная выплата, налоговые льготы, а также возможность назначения социального работника.
Ранее сообщалось о том, что пенсионеры с сентября получают скидку 10% на купе и до 20% в магазинах.