Выяснилось, какие специалисты сейчас особенно востребованы в Подмосковье

В Министерстве социального развития Московской области сообщили: сейчас около 600 жителей региона предпенсионного возраста проходят переобучение, чтобы получить новую профессию. Мы обратились в Центр занятости населения региона, чтобы узнать, какие специалисты сейчас востребованы у работодателей. Рассказываем, с кем в первую очередь подпишут договор и какие зарплаты обещают сотрудникам.

САМЫЕ НУЖНЫЕ РАБОТНИКИ

Сейчас, во время спец­операции, больше всего специалистов требуется в организации и на производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, в Подмосковье нужны токари и операторы станков, рассказали в Центре занятости региона. Оплата – от 60 тыс. до 150 тыс. руб.

«Рабочие специальности – самые востребованные не только в ОПК, но и вообще на рынке занятости региона», – пояснила специалист Центра занятости населения Московской области Анастасия Катанова.

Так, для токарей в Московской области больше 12,5 тыс. вакансий, для швей – свыше 14 тыс. рабочих мест, 3 тыс. запросов есть на слесарей, пояснили в Центре занятости.

«Также нужны операторы разных направлений. Таких открытых вакансий сейчас 7 тыс. Грузчики тоже вошли в топ-5 предлагаемых на рынке труда профессий. Для них есть 2 тыс. предложений», – рассказала Анастасия Катанова.

У СОИСКАТЕЛЕЙ ДРУГОЙ ЗАПРОС

А вот соискатели обращаются в Центр занятости или на электронную площадку «Работа России» с совершенно другими запросами.

«Чаще всего резюме подают водители. Сейчас в базе почти 15 тыс. таких объявлений о поиске работы. Еще больше администраторов. По этой профессии около 20 тыс. претендентов», – уточнила специалист.

Число желающих работать бухгалтером – почти 17,5 тыс. Подсобных рабочих – свыше 16 тыс. Также хотят трудо­устроиться почти 10 тыс. жителей Подмосковья с дипломом экономиста.

Что касается уровня оплаты труда, то, согласно данным портала «Работа России», больше всего сейчас в Подмосковье может заработать строительная бригада. Артели предлагают от 187 500 до 525 000 руб. в месяц. Управляющий в пансионате престарелых может заработать от 120 тыс. руб.

Если у соискателя что-то не заладилось и он не может быстро подобрать подходящий вариант, всегда можно перестроиться под поток предложений от работодателей, а для этого даже получить новую профессию. Такое переобучение проводят в Центре занятости региона.