Yle: В Финляндии построят завод по производству тротила из-за дефицита взрывчатки в Европе

Дефицит взрывчатых веществ в европейских странах стал причиной желания Финляндии в срочном порядке возвести завод по производству тротила. Об этом сообщает Yle .

По словам главы финского оборонного ведомства Антти Хяккянена, Хельсинки донес до своих союзников важность скорейшего принятия решений о возведении завода со ссылкой на проведение спецоперации России в Незалежной.

Уточняется, что уровень запасов взрывчатки в европейских странах отмечается как критический. При этом единственный завод по производству тротила среди стран Старого Света расположен в Польше, однако его уровень производства не равен спросу.

Добавляется, что власти Суоми планируют начать производство взрывчатки максимум через пару лет. По их данным, переговоры о строительстве комбината уже проведены с финскими бизнесменами, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности. По мнению Антти Хяккянена, в данном вопросе в любом случае государство станет играть главную роль.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято к концу этого месяца.