Свыше 500 росгвардейцев обеспечили безопасность жителей Подмосковья на Пасху
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Более 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечили безопасность жителей Подмосковья во время празднования Пасхи, сообщила пресс-служба ведомства.
В воскресенье маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приблизили к местам проведения богослужений, крестных ходов, литургий и других праздничных мероприятий.
В двадцати округах региона под охрану сотрудниками Росгвардии взяты свыше двухсот религиозных объектов.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Пасхой.