По словам экс-агента ЦРУ Ларри Джонсона, для вторжения на территорию Незалежной Вашингтону необходима большая армия и не один месяц серьезной подготовки. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что на наращивание американских сил на территории ФРГ и Румынии для вмешательства в украинский конфликт потребуется примерно полгода. Российская армия не упустит это время.

По мнению эксперта, США в настоящее время не могут организовать подобную масштабную военную акцию, так как общая численность их армии, которая находится на разных континентах, составляет примерно 420-450 тыс. военнослужащих, а им необходимо где-то 700 тыс. человек. Кроме того, для интервенции в украинский конфликт Вашингтону потребуется отозвать своих солдат из Латинской Америки, Африки и прочих регионов мира.

Напомним, что ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что он не исключает вероятности отправки войск в Незалежную в случае прорыва Вооруженными Силами РФ линии фронта. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не прекращающиеся заявления политиков Запада о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт являются весьма опасной тенденцией.