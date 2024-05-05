В Госдуме пояснили стратегическую важность освобождения села Очеретино в ДНР

В российском оборонном ведомстве заявили о том, что российские войска освободили село Очеретино в Донецкой Народной Республике и ликвидировали очередной танк Abrams. По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, освобождение этого населенного пункта является стратегической важностью, поскольку разрезает оборону украинской армии и дает возможность наступать дальше на два направления. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что при взгляде на карту видно, что направление удара было как нож, вошедший в масло, поэтому теперь у Вооруженных Сил РФ есть возможность наступления на Славянск, где находятся крупные силы противника, и на Изюм Харьковской области.

По мнению парламентария, в Очеретино ранее сходились два фланга укреплений украинских войск, а населенный пункт был важным логистическим центром для обоих группировок.

Он добавил, что село расположено на возвышении, с которого легко можно контролировать все находящиеся вокруг районы.