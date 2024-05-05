Губернатор Подмосковья поздравил прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи со Светлой Пасхой

Губернатор приехал в Лесной городок к вечернему богослужению. Андрей Воробьев поставил свечку к иконе «Воскресение Христово» и пообщался с настоятелем храма и прихожанами.

«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное — царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! <…> Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!» — сказал Андрей Воробьев.

Некоторые прихожане в свое свободное время работают при храме, в том числе Татьяна Пузан. Ее супруг Кирилл принимал участие в СВО. В прошлом году он погиб при выполнении боевой задачи. У Татьяны трое детей, самый старший в конце июня уходит в армию.

Татьяна Пузан рассказала губернатору, что ее сыновья являются алтарниками, а дочь поет на клиросе. Андрей Воробьев пообещал, что в ближайшее время навестит семью, чтобы оказать необходимую помощь.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Протоиерей Игорь Смертин, в свою очередь, рассказал Андрею Воробьеву о Храме Рождества Иоанна Предтечи, в котором является настоятелем. Храм строили с нуля, в настоящее время там на пожертвования прихожан завершается благоустройство территории и строительство теплой женской купели, мужская уже готова.

«Приход наш растет, молодежи много, становится больше многодетных семей, что очень радует. Хочу пожелать, чтобы этот светлый праздник Пасхи озарил всю вашу жизнь, дал сил на совершение добрых дел», — подчеркнул Игорь Смертин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Пасхой.