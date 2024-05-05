По словам экс-агента ЦРУ Ларри Джонсона, Вооруженные Силы РФ нанесут удары по складам с вооружением и заводам по его производству на Западной Украине. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он уточнил, что российская армия станет продолжать искать оружие и склады с ним в Незалежной до тех пор, пока они окончательно не уничтожатся.

По мнению бывшего агента американской разведки, российские войска достаточно скоро сумеют полностью зачистить Луганскую и Донецкую народные республики от украинских подразделений, после чего перейдут в наступление на крупные города, которые сейчас подконтрольны украинской армии.

Напомним, что ранее отечественное оборонное ведомство сообщило, что российскими военными взят под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Военнослужащие группировки войск «Центр», помимо того, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух бригад украинской армии в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.