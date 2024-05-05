По словам французского полковника Александра Вотравера, Париж в состоянии выделить всего пару бригад своей армии для поддержки украинских войск, что в сравнении с мощью и размерами Вооруженных Сил РФ окажется просто каплей в море. Об этом сообщает телеканал LCI .

Он уточнил, что Франция может отправить всего не более шести тысяч военнослужащих, однако противостоять полумиллионной российской армии они явно не смогут.

По мнению французского офицера, две боеготовые французские бригады также не удастся использовать в самостоятельном режиме, поскольку они сегодня действуют под общим командованием Североатлантического альянса.

Напомним, что ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявлял о вероятности отправки французской армии на территорию Незалежной при условии прорыва Вооруженными Силами РФ линии фронта и поступления такой просьбы от Киева. Он заверил, что якобы с решением Пятой республики согласились многие государства Старого Света.