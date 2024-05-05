По словам бывшего швейцарского разведчика Жака Бо, движение сопротивления украинской армии активизировалось на территории Западной Украины. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он уточнил, что жители Незалежной, прежде всего ее западной части, не желают больше сражаться за страну. Там в целом уже образовалось некое движение сопротивления армии.

По мнению швейцарского офицера, повстанцы проводят диверсии как внутри, так и в тылу Незалежной.

Ранее в зарубежной прессе появились публикации о том, что якобы торможение выделения дополнительной военной помощи Вашингтона украинской армии на полгода дорого обошлась Киеву, поскольку это дало возможность российским войскам перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что партизаны накапливают вооружение в подконтрольном украинской армии городе с целью позже присоединиться к бою за освобождение правобережной части области.