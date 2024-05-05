ВСУ продолжают атаковать российскую армию плюшевыми игрушками: у Часова Яра заметили шар с зайцем

Украинские войска произвели атаку позиций Вооруженных Сил РФ у Часова Яра посредством неуправляемого плюшевого зайца на гелиевом шаре. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Уточняется, что эта пасхальная «беспилотная разработка» была сбита российской армией.

Добавляется, что внутри плюшевого зайца российскими военными было выявлено 75 г тротила, а также детонатор с гироскопом. Шар летел в направлении ветра и предполагалось, что травмирует того, кто возьмет плюшевую игрушку в руки.

Ранее бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что расчет украинских войск при использовании воздушных шаров с минами направлен на то, что Вооруженные Силы РФ станут стрелять по ним средствами ПВО, тем не менее данная идея не является удачной.

Напомним, что попытки атаковать российские регионы посредством воздушных шаров предпринимались ВСУ и ранее. Так, в прошлом месяце воздушный шар пересек границу Незалежной и Курской области с целью нанесения воздушного удара. Средствами ПВО он был ликвидирован и удар сорван.