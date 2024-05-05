В Подмосковье впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора

В Многофункциональном огневом центре в парке «Патриот» впервые состоялись Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области.

Участие в состязаниях приняли свыше тридцати команд — сборные МВД, ФСБ, ФСИН, ФСО, Росгвардии из разных регионов России — Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Ярославля и Тулы. Упражнений в турнире было больше, чем на чемпионате мира по практической стрельбе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что чемпионат является соревнованием мастеров, которые всегда готовы защищать Родину.

«В этом турнире принимают участие очень уважаемые подразделения, каждое из которых имеет свою историю, своих легендарных командиров, боевых братьев. <…> Мне было очень приятно наблюдать за соревнованиями, где все происходит через преодоление, мастерство, самоотдачу», — подчеркнул губернатор.

Соревнования проходили с 1 по 5 мая. Участники вели стрельбу из снайперских винтовок, пистолетов, карабинов и пулеметов. Сегодня состоялись финальные стрельбы. Андрей Воробьев наградил победителей и призеров в номинации «Общекомандный зачет».

Победителями в военном и гражданском зачетах стали команды Управления «А» ЦСН ФСБ России. Всего награды разыгрывались в восьми категориях, включая «Снайперы», «Пулеметчики/Автоматчики», «Самый подготовленный», «Самый быстрый», «Самый точный», «Дуэль» и «Супердуэль».

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Так, в категории «Снайперы» участникам нужно было поражать мишени на расстоянии до 1,5 тысячи метров — это примерно пятнадцать футбольных полей. В категории «Пулеметчики/Автоматчики» нужно было не только стрелять точно в цель, но и продемонстрировать навыки оказания первой помощи в экстремальных ситуациях.

Как отметил директор Всероссийских соревнований по практической стрельбе на Кубок губернатора Ярослав Малышенко, на турнир пригласили ведущие подразделения страны. Он также выразил надежду, что подобные соревнования станут регулярными, география будет расширяться.