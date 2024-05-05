В США рассказали о судьбе киевского режима после окончания спецоперации
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По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, после окончания спецоперации в Незалежной режим действующего президента страны Владимира Зеленского закончит свое существование. Об этом он заявил на платформе одного из видеохостингов.
Он подчеркнул, что Москва уже четко дала понять о том, что режим перестанет существовать, когда Вооруженными Силами РФ в зоне украинского конфликта дело будет доведено до логического конца.
По мнению бывшего американского разведчика, также мирная конференция по Украине в Швейцарии, запланированная в июне, не имеет смысла без участия России, так как лишь Москва решает сроки завершения конфликта.
Он добавил, что Незалежную ожидает печальная судьба по вине западных кураторов.
Напомним, что в феврале глава государства Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что для окончания украинского конфликта должны быть достигнуты цели спецоперации, прежде всего денацификация, которая предусматривает запрет на территории этого государства любых неонацистских движений.