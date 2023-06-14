Взбесившийся бык под Серпуховом насадил на рога своего кормильца

Тореадором поневоле стал 68-летний работник фермы из поселка Большевик под Серпуховом, когда зашел в вольер к молодому бычку Грише. Строптивое животное ударило несчастного рогами прямо в грудь. По данным ГУ МВД России по Московской области, пострадавший был госпитализирован с тяжелыми ранами брюшной полости, а за инцидент перед лицом полиции пришлось отвечать хозяину фермы.

НЕБЕЗОБИДНЫЙ КОНТАКТ

Неприятность произошла во время традиционного обхода территории фермы работником Федором (все имена изменены).

«Федя работает у нас чуть больше двух лет. Появился он буквально из ниоткуда, – рассказывает Анастасия, супруга владельца фермы. – Как-то муж поехал на рынок, там к нему подходит неопрятно одетый человек и просит любую работу. Оказалось, что Федор родом из Калужской области, он бывший заключенный. Отсидел почти пять лет за грабеж, а когда вышел, уже некуда было податься. Родственники от него отвернулись, жена выписала из квартиры. Мы его приютили, оставили жить у себя и дали работу».

Обязанности у Федора были достаточно простые. Надлежало ежедневно убирать коровники, вольеры и сараи от навоза, вычищать миски животных и кормить их. При этом работнику было строго запрещено подходить к копытным близко, чистить их и гладить. Однако мужчина любил животных и порой не мог удержаться от дружеского «хлопка по спине». Однажды он даже забрал в свою каморку маленького цыпленка, который родился слабеньким. Братья и сестры того все время обижали, и Федя решил подержать малыша у себя, выкормить, а потом вернуть обратно в птичник.

Особенно Федору нравился годовалый бычок Гриша. Даже лез к нему обниматься.

«Такое обычно случалось, когда Федор был навеселе, – делится воспоминаниями владелец фермы Дмитрий. – Подойдет, обхватит его за шею. Я сразу ему сказал: «Федя, не подходи близко ни к бычкам, ни к коровам. За ними я ухаживаю сам». И вот не послушался в очередной раз».

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛСЯ

Со слов Федора, который сейчас приходит в себя в Серпуховской областной больнице, в то злосчастное утро он всего лишь почистил Гришину кормушку, а потом решил слегка потрепать бычка за холку. Не тут-то было. Тот как будто взбесился, опустил голову и набросился на бедолагу.

«У пострадавшего открытая рана грудной клетки и открытый перелом второго ребра слева, – пояснили в больнице. – Но в реанимации он провел не больше двух суток. К счастью, легкие не пострадали. Нет также серьезных травм других внутренних органов. Но внутреннее кровотечение было сильным. Пациент уже ходит по палате, однако мы наблюдаем за его состоянием в динамике».

Выписка Федора не за горами. Он и сам признает, что родился в рубашке: когда бык поднимает на рога, шанс остаться в живых крайне мал.

«Методы усмирения бойкой домашней скотины можно разделить на гуманные, насильственные и радикальные, – рассказал животновод Арсений Лапочкин. – Рога им и отпиливают, и прижигают, ставят различные устройства для причинения легкой боли, чтобы отучить бодаться. Но в данном случае никакого насилия над животным не было – малыш рос диким. Вина хозяина фермы, наверное, только в том, что он не установил жестокого табу для своего персонала. Нужно было ввести строгий запрет на любую попытку со стороны работников зайти в стойло с животным».