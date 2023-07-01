«Взять под контроль»: выяснилось, почему дети становятся агрессивными летом, и как с этим бороться

Лето – время тяжелого стресса для школьников, у которых на повестке дня экзамены и выбор профессии. В такой период подростки способны начать выплескивать на других агрессию или, наоборот, заниматься самоедством. На днях Госдума нашла неожиданное решение проблемы – вернуть детям уроки трудотерапии. Это и полезные привычки, и профилактика стресса. С этой идеей согласна уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Кроме того, она рекомендовала родителям бороться с детскими неврозами доверительными беседами.

Психологи отмечают: больше всего конфликтов между школьными друзьями случается тогда, когда они проходят учебные тестирования и оказываются вместе в одном оздоровительном лагере (здесь их дружбу ждет испытание на прочность). Поэтому родителям рано выдыхать. Сейчас они как никогда нужны своим детям.

«У подростков, как мы знаем, очень нестабильный гормональный фон. Сомнения, перепады настроения, максимализм, вспыльчивость – это все про них, – говорит детский психолог из Солнечногорска Мария Макарова. – Ничего нет лучше, чем взять под контроль их состояние, насколько это возможно».

Специалист советует присмотреться к состоянию подростка. Если у него плохой аппетит, нарушения сна, агрессия по отношению к близким, повышенная потливость или дрожание рук, все эти симптомы могут говорить о сильном стрессе. И тут лучше всего показать ребенка специалисту, который сможет помочь вернуться в нормальное психологическое состояние.

На днях в Госдуме решили вернуться к идее трудотерапии для школьников. Законотворцы уверены, что школьная практика, канувшая однажды в небытие, только на пользу сегодняшним ученикам. Сажать цветы в школьном саду, сгребать листву, мыть стены, помогать библиотекарю... В этом парламентарии не видят ничего плохого.

Ксения Мишонова также считает, что в разумных пределах труд может благотворно сказаться и на психологическом состоянии ребенка.

Фото: [ Анатолий Жданов/ТАСС ]

«Когда мы учились, было совершенно нормальным пойти стереть с доски, собраться на субботник и помыть полы в классе, – говорит подмосковный детский омбудсмен. – К тому же психологи говорят, что переключение с умственного труда на физический помогает человеку снять напряженность. Поэтому, если ваш ребенок замучен экзаменами, не факт, что его нужно освобождать от домашних обязанностей. Вполне возможно, сыну или дочке будет только в радость испечь с вами шарлотку или сходить в магазин».

Мишонова советует чаще проводить с детьми доверительные беседы. Так вы не просто даете поддержку своему ребенку, но и прощупываете почву: все ли у него в порядке? Эти беседы станут профилактикой аутоагрессии.

«Это агрессия, направленная на себя, с ней связана депрессия, – уточняет Макарова. – Признаками могут быть как рискованное, так и сексуализированное поведение, самоповреждения и беспричинное самоуничижение. Из медицинских диагнозов – анорексия и булимия. Само собой, вредные привычки. Ну и как апофеоз – суицидальные попытки. Поэтому родителям всегда нужно оставаться чуткими к своим детям. Эти изменения нужно отслеживать и немедленно начинать с ними работать».

ПРИЧИНЫ АГРЕССИИ ПОДРОСТКОВ